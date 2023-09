WeciBor Calzini Vestito Arte da Uomo Calze Fantasia Uomo Calze Lunghe in Cotone Calzini Stampato Famose Moda Colorate Divertente Disegni

Descrizione prodotto

Pittura d’arte

Metti il famoso dipinto ad olio sui calzini e il giorno dell’atmosfera letteraria inizia con i calzini. Se usati con scarpe eleganti, jeans, pantaloncini estivi, anche come calzini casual per la palestra, sono tenuti a ottenere risposte divertenti da indossare queste calze.

Spazio divertente

Esploriamo lo spazio misterioso e rendiamo l’intero universo ai tuoi piedi.

Dal banchiere d’investimento alla star hip-hop, i calzini divertenti e funky di WeciBor sono progettati per tutte le categorie di uomini. Queste calze sono disponibili in colori incredibilmente cool, dandoti uno sguardo che attirerà l’invidia di tutti.

Frutta Colorata

I colori drappeggiati delle calze nere, bianche e blu possono annerire il tuo umore e la tua sicurezza. Le calze da uomo non sono pensate per essere noiose. Con i calzini colorati WeciBor, puoi aggiungere colore ai tuoi vestiti e al tuo umore, questi calzini aggiungeranno colori ai tuoi vestiti e alla tua esistenza.

Perché abbiamo bisogno di un paio di belle calze

Secondo le statistiche scientifiche, in media, abbiamo bisogno di indossare calze 8-10 ore al giorno almeno. È più chiuso con te della tua famiglia. Quindi dobbiamo cambiare le calze e lavarle ogni giorno. WeciBor si concentra da molto tempo sulle calze. Ogni calza deve passare attraverso la nostra rigorosa ispezione. La cosa più importante che ci interessa è la qualità, la composizione e il modello delle calze. Insistiamo sullo sviluppo di calze di alta qualità per soddisfare i nostri clienti.

Informazioni sui calzini WeciBor

Materiale

Questo articolo contiene 80% cotone, 15% nylon, 5% elastan. Usiamo la 200 Knitting Technology per assicurarci che i calzini siano stretti. Al fine di rendere i calzini morbidi, usiamo cotone pettinato di alta qualità, è diverso con altri cotoni. Più morbido.

Colorato

I calzini alla moda e morbidi e divertenti aggiungono più felicità alla tua vita Tessuto in cotone morbido e confortevole sui tuoi piedi, ti accompagnano dietro ogni angolo, fai un viaggio con te e vivi la tua vita colorata. Vogliamo aggiungere gioia e felicità alla tua vita colorata da i nostri prodotti che possono anche mostrare il nostro entusiasmo e la nostra professione su questi calzini.

Fabric

80% cotone, 15% nylon, 5% elastan

Patterned

Argyle colorato Pittura artistica Frutta Divertente Animale

Lavare in lavatrice

80% Cotone, 15% Poliammide, 5% Elastan

Lavabile in lavatrice

Ottima opzione da regalare a Natale, compleanni e ringraziamenti, ecc.

Calzini WeciBor con design e colori unici e sorprendenti, per distinguerti dalla massa !!! Riceverai tonnellate di complimenti dopo aver indossato le nostre calze!

Ti permette di essere colorato, giovane e divertente sotto il noioso abito grigio che sei costretto a indossare per il tuo lavoro da adulto.

