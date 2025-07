Offerta di Lavoro: Web Tracking & Analytics Specialist

Groweb, innovative Digital Company con sede a Reggio Emilia, è alla ricerca di un Web Tracking & Analytics Specialist talentuoso da inserire nel nostro team. Se hai una passione per l’analisi dei dati e desideri contribuire al successo delle diverse business unit (ADV, SEO, Web, Social), questa è l’opportunità che fa per te!

Responsabilità:

Collaborare con le team di ADV, SEO, Web e Social per monitorare e ottimizzare le performance online.

Implementare strategie di web tracking e analisi dei dati per migliorare l’efficacia delle campagne digitali.

Utilizzare strumenti di web analytics per fornire report dettagliati e insights strategici.

Requisiti:

Esperienza in web analytics e strumenti di tracking (Google Analytics, Tag Manager, ecc.).

Conoscenza delle metriche di performance web e attitudine analitica.

Capacità di lavorare in team e gestire progetti in modo efficace.

Se sei pronto a fare la differenza in un ambiente dinamico e in crescita, ti invitiamo a inviare il tuo CV e a candidarti per unisciti a noi. Fai il primo passo verso una nuova avventura professionale!