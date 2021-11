Lisbona. Sir Nicholas William Peter Clegg, meglio noto come Nick Clegg, prova a difendere la sua azienda. Quel colosso del Web che fino a qualche giorno fa tutti chiamavamo Facebook e che ora ha cambiato nome in Meta. “Non siamo come l’industria del tabacco. Miliardi di persone usano i nostri servizi senza che questo crei in nessun modo un problema” spiega dopo esser stato accolto da un tiepido applauso.

La whistleblower Frances Haugen ha suggerito a Zuckerberg di farsi da parte



In collegamento dagli Stati Uniti, è apparso sugli schermi del palco principale del Web Summit di Lisbona, lo stesso dal quale appena qualche ora fa l’ex dirigente Frances Haugen ha raccontato per la prima volta dal vivo le sue verità sullo scandalo Facebook Papers. Clagg si sarebbe volentieri concentrato unicamente sulle potenzialità del metaverso, la promessa di una nuova forma di Web che unisce fisico e virtuale fatta da Mark Zuckerberg, ma invece è stato costretto a tornare sullo scandalo sollevato dalle decine di migliaia di mail e documenti interni resi pubblici da Haugen. L’ex politico britannico, che ha vestito i panni di vice primo ministro durante l’indimenticabile governo di David Cameron fra il 2010 e il 2015, ha dovuto fin da subito accettare che il tema era quello.

“Come in ogni storia anche in questa ci sono sempre due facce di una medaglia”, racconta. “Per quanto possa accettare che ci sia un modo di vedere le cose differente, l’idea che i nostri algoritmi foraggino l’estremismo mi sembra esagerata, specie se la motivazione sarebbe poi quella di aumentare gli introiti della compagnia. Nessuno usa un servizio che offre un’esperienza sgradevole. Non ha davvero nessun senso”.

Ma quando poi si scende nei dettagli qualcosa finisce per non tornare. Clegg cita i numeri comunicati prima di lui da un altro vicepresidente della compagnia, Mike Schroepfer, chief technology officer (cto), ovvero colui che sovrintende a tutte le scelte tecnologiche del colosso. Otto mesi fa sostenne che i passi avanti fatti nel campo dell’intelligenza artificiale erano stati così netti che solo il tre per cento dei discorsi d’odio ormai sfuggiva. Per Clegg quel tre per cento è ora diventato il cinque e soprattutto, come nel caso di Schroepfer, non dice nulla sulla reale efficacia quando si parla di altre lingue al di là dell’inglese.

“Solo lo scorso anno abbiamo investito ben 13 miliardi di dollari per la moderazione e la sicurezza e quest’anno ne abbiamo già stanziati cinque”, prosegue il dirigente di Meta. “Il 90 per cento dei contenuti che una persona vede sulla propria bacheca sono quelli pubblicati dagli amici, dai gruppi ai quali è iscritta, dalle persone che segue. Cosa che certo non accade su TikTok o YouTube dove i contenuti vengono proposti con un sistema di raccomandazione da una serie di fonti scelte dagli algoritmi in base al profilo dell’utente”.

Non è chiaro come siano stati impiegati i 13 miliardi spesi per la moderazione nel 2020, solo che dal 2018 Facebook si sarebbe accorta di certe criticità in certi Paesi. In parte però ha ragione: Facebook non è YouTube né TikTok. Eppure, Clegg dovrebbe sapere che la piattaforma, proprio limitando i contenuti a quelli proposti dalla cerchia di amici con i quali si interagisce di più, finisce per creare delle stanze chiuse, dette camere dell’eco, nelle quali tutti la pensano alla stessa maniera e dove le posizioni più forti, gridate e quindi divisive, finiscono per raccoglie il numero maggiore di reazioni venendo poi scelte dagli algoritmi in virtù della loro popolarità.

“La compagnia ha tutto il diritto di difendersi dalle accuse”, conclude l’ex politico inglese. “Ma è altrettanto ovvio che bisogna sempre migliorare e intendiamo cogliere anche questa occasione per farlo. E’ giusto porsi delle domande, è giusto chiedere più regole, più trasparenza, più ricerche su come le cose si svolgono online. Vorrei che questo fosse fatto a 360 gradi e non solo su Meta, un’azienda giovane che fornisce servizi gratuiti e basa i suoi profitti sulla pubblicità”.

Qualcosa però dovrà cambiare per forza e questo è abbastanza chiaro dall’intervento giocato tutto in difesa da Sir Nicholas William Peter Clegg al Web Summit e chiuso con un applauso tiepido così come era iniziato.