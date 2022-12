web insorge contro il malsano gesto

Il gesto di una padrona verso il suo cane è definito malsano e vergognoso dagli utenti in rete: il web insorge dopo la trasformazione.

In vista delle feste natalizie una donna è stata aspramente criticata in rete per la sua decisione di cambiare i connotati del suo quattro zampe. La trasformazione del pelosetto, un dolce esemplare di Schnauzer nano, è stata pubblicata dalla donna sui social per poi essere argomentata e altrettanto problematizzata anche da importanti emittenti nazionali.

Ciò che ha fatto al suo cane è vergognoso: il web insorge contro il gesto malsano

La trentasettenne proprietaria dello Schnauzer non è una personalità del tutto sconosciuta agli utenti in rete dal momento, ad esempio, che condivide da anni la sua vita amorosa con un noto golfista professionista. Nel filmato la coppia riprende il drastico cambiamento del loro cane, finalmente in posa dinanzi al loro albero di Natale appena addobbato, ignorando però che tale gesto verrà ben presto preso di mira e in maniera esponenziale.

La decisione della donna di dipingere il suo cane di verde – in modo da lasciare che assomigliasse il più possibile alla celebre icona cinematografica e natalizia del Grinch – è stata reputata in pochi minuti come una scelta di emerita “crudeltà” e di assoluta “irresponsabilità“. Le prime reazioni degli spettatori sarebbero state destabilizzanti a tal punto, per la padroncina, che lei stessa ha scelto di soffermarsi su alcune precisazioni.

Per realizzare la trasformazione del suo Schnauzer nano la donna – in sua discolpa- avrebbe ammesso pubblicamente di essersi rivolta al suo parrucchiere di fiducia. Ma non solo, che quest’ultimo avrebbe quindi utilizzato esclusivamente delle colorazioni adatte ai quattro zampe e pertanto impossibilitate a causare dei danni alla loro salute.

Il video – dalla durata di soli dieci secondi – sarebbe immediatamente divento virale grazie alla stragrande quantità di commenti rilasciati. E sarebbe migrato alla velocità della luce – a partire da Chicago, città di residenza della coppia – per poi diramarsi a macchia d’olio anche sulle pagine dei più importanti quotidiani oltreoceano.

La donna ha poi ammesso – in conclusione – di essersi sentita disorientata e sorpresa di fronte alle opinioni degli utenti, che pur non conoscendo bene le dinamiche della trasformazione del suo nanetto avrebbero puntato facilmente il dito contro di lei. Sembra, dunque, che le acque si siano calmate negli ultimi giorni e che non resti, agli utenti, che congratularsi con la creatività della donna.