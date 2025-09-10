Web editor per gruppo editoriale – categorie protette l. 68/99

Randstad Italia Specialty HOpportunities è alla ricerca di un Web Editor appartenente alle Categorie Protette L.68/99.
Offerta:
- Contratto diretto con il Cliente a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
- Inquadramento contrattuale: 3° livello, CCNL Terziario, RAL 27K.
- Sede di lavoro: Roma.
- Turni: 5 giorni su 7, fascia oraria 7.30/00:00. Disponibilità anche nei fine settimana e nei festivi.
- Non è prevista la possibilità di Smart working.
Responsabilità:
- Ricerca, editing e creazione di news e contenuti web;
- Editing e caricamento di contenuti multimediali;
- Supporto all’attività redazionale e utilizzo di strumenti di analisi SEO;
- Monitoraggio di trend e social network.
Competenze richieste:
- Formazione accademica e/o esperienze nel settore comunicazione, editoria o marketing;
- Ottime conoscenze informatiche e dei social network;
- Propensione all’apprendimento di nozioni in ambito SEO;
- Conoscenza dei principali CMS e strumenti di monitoraggio dati (Comscore, GA4);
- Gradita conoscenza della lingua inglese.
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77). Ti invitiamo a leggere l’informativa sulla privacy sul sito.
Se sei interessato, invia la tua candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.
Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.
Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.
Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.
Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.