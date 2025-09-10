22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Lavoro

Web editor per gruppo editoriale – categorie protette l. 68/99

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Randstad Italia Specialty HOpportunities è alla ricerca di un Web Editor appartenente alle Categorie Protette L.68/99.

Offerta:

  • Contratto diretto con il Cliente a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
  • Inquadramento contrattuale: 3° livello, CCNL Terziario, RAL 27K.
  • Sede di lavoro: Roma.
  • Turni: 5 giorni su 7, fascia oraria 7.30/00:00. Disponibilità anche nei fine settimana e nei festivi.
  • Non è prevista la possibilità di Smart working.

Responsabilità:

  • Ricerca, editing e creazione di news e contenuti web;
  • Editing e caricamento di contenuti multimediali;
  • Supporto all’attività redazionale e utilizzo di strumenti di analisi SEO;
  • Monitoraggio di trend e social network.

Competenze richieste:

  • Formazione accademica e/o esperienze nel settore comunicazione, editoria o marketing;
  • Ottime conoscenze informatiche e dei social network;
  • Propensione all’apprendimento di nozioni in ambito SEO;
  • Conoscenza dei principali CMS e strumenti di monitoraggio dati (Comscore, GA4);
  • Gradita conoscenza della lingua inglese.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77). Ti invitiamo a leggere l’informativa sulla privacy sul sito.

Se sei interessato, invia la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Receptionist – Cat. Protette L.68/99

Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.

Impiegato/a amministrativo/a

Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.

Coordinatore/ Coordinatrice ufficio Produzione.

Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.

Graphic Designer & Visual Content

Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.

International Back Office con Cinese

Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.

Articolo precedente
Rowenta x Karl Lagerfeld CV581L Phon 2100W con Thermo Control
Articolo successivo
Drone Attacca la Global Sumud Flotilla: Rischi e Conseguenze
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.