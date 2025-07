Offerta di Lavoro: Web Developer – Technology Consulting presso EY

Cerchiamo un Web Developer talentuoso e motivato per unirsi al nostro team di Technology Consulting in EY. Se hai una passione per l’innovazione tecnologica e desideri contribuire a progetti stimolanti in un ambiente dinamico, questa è l’opportunità perfetta per te!

Requisiti principali:

Esperienza nella programmazione in linguaggi come HTML, CSS, JavaScript e frameworks associati.

Conoscenza di sistemi di gestione dei contenuti (CMS) e tecnologie web moderne.

Capacità di lavorare in team e di problem-solving.

Spirito creativo e orientamento ai dettagli.

Unisciti a noi e contribuisci a trasformare le sfide tecnologiche in soluzioni innovative. Non perdere l’opportunità di far parte di EY, un leader globale nel consulting!

👉 Candidati ora e inizia il tuo viaggio professionale con EY!