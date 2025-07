Offerta di Lavoro: Web Developer (Rif. 2025-96)

aizoOn, società di consulenza tecnologica indipendente e innovativa operante a livello globale, è alla ricerca di un Web Developer da inserire nella divisione di mercato Transportation. La risorsa lavorerà a stretto contatto con un importante cliente nel settore dei trasporti, contribuendo a progetti stimolanti e all’avanguardia.

Requisiti principali:

Esperienza nello sviluppo web (HTML, CSS, JavaScript)

Conoscenza di framework come React o Angular

Competenze in programmazione back-end (es. Node.js, Python)

Capacità di lavorare in team e gestire progetti in autonomia

Ottime capacità comunicative in italiano e inglese

Se sei appassionato di tecnologia e desideri far parte di un team dinamico e innovativo, inviaci il tuo CV per candidarti. Unisciti a noi per contribuire a trasformare il settore dei trasporti!

Candidati ora!