Offerta di Lavoro: Web Developer – Dichiarazioni dei Redditi in Cloud (Torino)

Siamo alla ricerca di un Web Developer motivato da inserire nel nostro team di Torino, dedicato allo sviluppo di un innovativo gestionale web per Commercialisti. Questa è un’opportunità eccitante per contribuire a un progetto che semplifica la compilazione delle dichiarazioni dei redditi in modo efficiente e intuitivo.

Responsabilità:

Collaborare con il team di sviluppo per progettare e implementare funzionalità del gestionale.

Ottimizzare l’esperienza utente e garantire prestazioni elevate delle applicazioni.

Supportare il Team Leader nello sviluppo e nella risoluzione di problematiche tecniche.

Requisiti:

Laurea in Informatica o discipline affini.

Esperienza pregressa nello sviluppo web (HTML, CSS, JavaScript, PHP).

Conoscenza di framework e tecnologie moderne.

Capacità di lavorare in team e adattarsi a un ambiente dinamico.

Se sei appassionato di tecnologia e desideri far parte di un progetto innovativo nel settore fiscale, inviaci il tuo curriculum e una lettera di motivazione. Unisciti a noi e contribuisci a trasformare il modo in cui i Commercialisti gestiscono le dichiarazioni dei redditi!

Candidati ora! [email protected]