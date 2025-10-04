Web Designer & Frontend Developer a Milano: Unisciti a un team innovativo!

“Unisciti a Noi: Cerchiamo un Talento nel Web Design e Sviluppo Frontend!”

Azienda: CarusiHR & Co.

Località: Verona

Data di pubblicazione: Fri, 05 Sep 2025 22:14:07 GMT

Descrizione del lavoro:

Il candidato selezionato sarà responsabile dello sviluppo e del mantenimento di interfacce e applicazioni web, inclusi siti aziendali, landing pages e piattaforme digitali, con un focus particolare sulla progettazione di esperienze utente intuitive. È richiesta una solida competenza in linguaggi di programmazione frontend e design grafico, insieme a un forte senso estetico e capacità di problem solving. Sono previsti vantaggi come un ambiente di lavoro creativo e collaborativo, opportunità di crescita professionale e la possibilità di contribuire attivamente a progetti innovativi.