Web Designer & Frontend Developer a Milano: Creatività e Innovazione al Tuo Servizio

Titolo lavoro: Web Designer & Frontend Developer



Azienda: CarusiHR & Co.



Descrizione lavoro:

La figura selezionata sarà responsabile dello sviluppo e della manutenzione di interfacce e applicazioni web, incluse pagine aziendali e piattaforme digitali. È richiesta un’eccellente conoscenza delle tecnologie web e competenze nella progettazione grafica per garantire un’esperienza utente ottimale. I candidati ideali devono avere esperienza pregressa in ruoli simili e una forte attitudine al problem solving. Tra i vantaggi, l’azienda offre un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale.



Località: Verona



Data pubblicazione: Fri, 05 Sep 2025 22:17:19 GMT

