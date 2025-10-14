15.2 C
Web Designer & Frontend Developer a Milano: Creatività e Innovazione al Tuo Servizio

Titolo lavoro: Web Designer & Frontend Developer

Azienda: CarusiHR & Co.

Descrizione lavoro:
La figura selezionata sarà responsabile dello sviluppo e della manutenzione di interfacce e applicazioni web, incluse pagine aziendali e piattaforme digitali. È richiesta un’eccellente conoscenza delle tecnologie web e competenze nella progettazione grafica per garantire un’esperienza utente ottimale. I candidati ideali devono avere esperienza pregressa in ruoli simili e una forte attitudine al problem solving. Tra i vantaggi, l’azienda offre un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale.

Località: Verona

Data pubblicazione: Fri, 05 Sep 2025 22:17:19 GMT

