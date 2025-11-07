17.3 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Lavoro

Web Designer e Social Media Manager a Milano: Unisciti a un team creativo!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Web designer e social media manager

Azienda: OSA SOC COOP Cooperativa

Descrizione lavoro:
La posizione prevede la gestione del sito web su WordPress, garantendo aggiornamenti regolari e il corretto funzionamento. Si occuperà anche della gestione delle attività sui social media e delle campagne Google Ads, con l’obiettivo di ottimizzare le strategie in base ai risultati analizzati. È richiesta esperienza pregressa in ruoli simili, competenze nella gestione di contenuti digitali e familiarità con strumenti di marketing online. Tra i vantaggi offerti, si evidenziano opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico.

Località: Belpasso, Catania

Data pubblicazione: Wed, 17 Sep 2025 22:35:26 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Il Volo e Pavarotti: Emozioni che Scaldano l’Arena di Verona!
Articolo successivo
Alpro Almond Drink Sugar Free – 100% Vegetale con Vitamine (8x1L)
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.