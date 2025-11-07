Web Designer e Social Media Manager a Milano: Unisciti a un team creativo!

Titolo lavoro: Web designer e social media manager
Azienda: OSA SOC COOP Cooperativa
Descrizione lavoro:
La posizione prevede la gestione del sito web su WordPress, garantendo aggiornamenti regolari e il corretto funzionamento. Si occuperà anche della gestione delle attività sui social media e delle campagne Google Ads, con l’obiettivo di ottimizzare le strategie in base ai risultati analizzati. È richiesta esperienza pregressa in ruoli simili, competenze nella gestione di contenuti digitali e familiarità con strumenti di marketing online. Tra i vantaggi offerti, si evidenziano opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico.
Località: Belpasso, Catania
Data pubblicazione: Wed, 17 Sep 2025 22:35:26 GMT
