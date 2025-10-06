16.9 C
Roma
lunedì – 6 Ottobre 2025
Lavoro

Web Designer e Frontend Developer a Milano – Unisciti a un team innovativo!

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Web Designer & Frontend Developer

Azienda: CarusiHR & Co.

Descrizione lavoro:
La figura selezionata avrà la responsabilità di sviluppare e mantenere interfacce e applicazioni web, comprendenti siti aziendali, landing pages e piattaforme digitali. È richiesta una solidità nelle competenze di design e programmazione frontend, insieme a una buona conoscenza delle tecnologie web e delle pratiche di usabilità. Tra i vantaggi offerti vi sono un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e la possibilità di lavorare su progetti innovativi. L’azienda cerca una persona creativa e con un forte orientamento al problem-solving.

Località: Villafranca di Verona, Verona

Data pubblicazione: Sun, 07 Sep 2025 07:27:38 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Soddisfazione per i servizi di collocamento in Svizzera
Articolo successivo
Xiaomi 15T Pro 12+256GB + Watch S4: Potenza e Stile!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.