Web Designer e Frontend Developer a Milano – Unisciti a un team innovativo!

Titolo lavoro: Web Designer & Frontend Developer



Azienda: CarusiHR & Co.



Descrizione lavoro:

La figura selezionata avrà la responsabilità di sviluppare e mantenere interfacce e applicazioni web, comprendenti siti aziendali, landing pages e piattaforme digitali. È richiesta una solidità nelle competenze di design e programmazione frontend, insieme a una buona conoscenza delle tecnologie web e delle pratiche di usabilità. Tra i vantaggi offerti vi sono un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e la possibilità di lavorare su progetti innovativi. L’azienda cerca una persona creativa e con un forte orientamento al problem-solving.



Località: Villafranca di Verona, Verona



Data pubblicazione: Sun, 07 Sep 2025 07:27:38 GMT

