Web Designer a Milano con opportunità di crescita creativa

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Web Designer

Azienda: IT Partner Italia

Descrizione lavoro:
IT Partner Italia è alla ricerca di un Web Designer esperto, con competenze imprescindibili in Rhinoceros 3D e Microstation o software simili. Il candidato sarà responsabile della progettazione e creazione di contenuti visivi e interfacce web accattivanti, collaborando con il team per garantire un’esperienza utente ottimale. È richiesto un buon livello di creatività e attenzione ai dettagli, oltre a capacità tecniche solide. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale nel settore.

Località: Roma

Data pubblicazione: Fri, 01 Aug 2025 22:13:45 GMT

