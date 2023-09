Weave Essentials Accappatoio unisex in policotone, leggero e di lusso, stile kimono adatto per abbigliamento da notte, spa e hotel

Weave Essentials produce accessori di lusso per la casa e il bagno di alta qualità per la vita quotidiana. I nostri lussuosi accappatoi e asciugamani offrono una sensazione confortevole e soffice dopo ogni bagno. Una vestaglia extra morbida lo rende un oggetto obbligatorio per il relax.

Cosa rende unico il nostro prodotto?

I nostri accappatoi a nido d’ape sono realizzati in policotone privo di lanugine per fornire una sensazione super confortevole ogni volta che li indossi.

Il tessuto di alta qualità di accappatoio da 250 GSM lo rende super assorbente per farti sentire rilassato.

Cotone Terry esterno e interno per farti sentire caldo e confortevole a basse temperature

Collo a scialle a doppio strato per aggiungere stile, comfort, sensazione di calore.

Cintura avvolgente per renderla perfetta per te e nessuna sensazione di baggy

Design elegante e lussuoso per migliorare il tuo stile di vita.

Uso multiuso

I nostri accappatoi unisex con cappuccio di ampie dimensioni sono perfetti per donne e uomini. Puoi usarlo dopo il bagno, rilassarti, spa, tè mattutino, tempo libero, suite per dormire e quando lavori da casa per farti sentire rilassato e caldo a basse temperature. Inoltre, se avete problemi con i nostri prodotti, non esitate a contattarci.

Quali sono i vantaggi dei nostri accappatoi:

Un look super comodo e lussuoso rende alto il tuo standard di vita.

Sensazione accogliente, asciutta e rilassata dopo aver fatto il bagno

Risparmiatevi dall’aria fredda quando vi rilassate sulla terrazza.

Assorbe immediatamente l’acqua per tenerti al sicuro dal freddo.

L’elegante gamma di colori:

Forniamo accappatoi unisex in vari colori, tra cui nero, blu navy, acqua, rosa, grigio e bianco per renderli adatti alla tua scelta. Il loro design classico e antico sembra favoloso ogni volta che lo indossi. Le vestaglie bianche sono una scelta femminile popolare.

Istruzioni di lavaggio:

Non candeggiare! Non immergere! Lavare separatamente o con colori simili