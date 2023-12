Weah torna in gruppo: report Juve

Allegri ritrova il giocatore che torna ad allenarsi in gruppo. Rabiot a parte

Allenamento mattutino per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero si è ritrovato questa mattina al JTC per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Genoa, in calendario venerdì sera allo stadio Luigi Ferraris.

Nel pomeriggio i bianconeri svolgeranno la seconda seduta di allenamento della giornata.

C’è subito una buona notizia per Max Allegri che ritrova Timothy Weah: ha lavorato in gruppo ed è completamente riabilitato per il prossimo impegno di Serie A.

La cattiva notizia, invece, riguarda l’assenza di Daniele Rugani, nuovamente alle prese con l’influenza, ed il lavoro a parte di Adrien Rabiot: il centrocampista francese ha svolto lavoro personalizzato, lontano dal gruppo squadra, a causa di un pestone rimediato contro il Napoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos