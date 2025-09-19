20.7 C
Wayward – Ribelli: misteri e tensione in una comunità americana

Da StraNotizie
Wayward – Ribelli: misteri e tensione in una comunità americana

Netflix sta per lanciare “Wayward – Ribelli”, una miniserie thriller che promette di catturare l’attenzione del pubblico grazie alla presenza dell’attrice Toni Collette. Il progetto, ideato da Mae Martin, già nota per la sua serie “Feel Good”, esplora il mistero, la tensione psicologica e le difficoltà dell’adolescenza, ambientato in una piccola comunità chiamata Tall Pines.

La trama ruota attorno ad Alex Dempsey, un poliziotto di Detroit che si trasferisce con la moglie incinta, Laura, nella cittadina di Tall Pines, sotto l’influenza del carismatico ma inquietante personaggio di Evelyn Wade. Evelyn dirige un’accademia per “ragazzi problematici” che, oltre a sembrare educativa, adotta metodi coercitivi e rigidi. La situazione precipita quando due adolescenti, Abbie e Leila, cercano di fuggire dall’istituto, coinvolgendo Alex in un’inchiesta sui segreti di Evelyn e sulla storia nascosta della moglie. Man mano che Alex si avvicina alla verità, emergono rivelazioni sul passato di Laura e sui segreti ben custoditi della comunità.

Inizialmente intitolata “Tall Pines”, la miniserie rappresenta uno dei primi progetti originali di Netflix Canada, con Mae Martin come co-showrunner insieme a Ryan Scott. Tra i produttori ci sono Objective Fiction e Sphere Media.

Il cast include Mae Martin nei panni di Alex Dempsey, Toni Collette in quelli di Evelyn Wade, e Sarah Gadon come Laura Redman. I ruoli di Abbie e Leila sono interpretati da Sydney Topliffe e Alyvia Alyn Lind, con Brandon Jay McLaren, Tattiawna Jones e altri a completare il gruppo.

“Wayward – Ribelli” è composta da otto episodi, girati a Toronto, e sarà disponibile globalmente su Netflix.

