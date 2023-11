Wax torna ad Amici, poi ritira fuori la noce moscata e replica alle critiche

Lo scorso capodanno ad Amici è scoppiato il famoso noce moscata gate (di cui si è parlato per molto tempo e su cui si è letto di tutto) e oggi nella scuola mariana ha fatto il suo comeback il capobanda di quella bravata. Wax è tornato ad Amici per cantare il suo nuovo singolo After. L’ex alunno ha fatto il suo ingresso in studio a modo suo: “We allora com’è capellone (Rudy)? Scusate, devo chiedere subito scusa dicendo che mi cadono i pantaloni. Bella raga per me è bello essere tornato qui“.



Dopo l’esibizione qualcuno sui social ha criticato Wax e lui è sbottato su Twitter: “Bello tornare. Mi fanno ridere un sacco di cose che sto vedendo. Le critiche non finiscono mai. Più mi criticate più vado avanti. Ancora non l’avete capito? Siete dei polli“.

Il ragazzo però ha chiuso la giornata con una ciliegina sulla torta, il like ad un tweet proprio sul noce moscata gate…

Wax e le scuse per il noce moscata gate.