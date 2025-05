Wax, l’ex Amici ha una nuova fidanzata celebre: scopri chi è

Il giovane cantante Wax, ex partecipante di “Amici 23”, è stato avvistato in Egitto con Aurora Baruto, un’influencer molto seguita. Wax, il cui vero nome è Matteo Lucido, è diventato famoso dopo la sua partecipazione al talent show, dove fu eliminato nella finale contro Angelina Mango. Durante il suo percorso, ci furono voci su un flirt con Angelina, ma i due hanno sempre parlato di un’amicizia profonda.

Attualmente, Wax sembra aver trovato il nuovo amore in Aurora, una nota creator con oltre 1,4 milioni di follower su Instagram, apprezzata tra i teenager per i suoi viaggi e la sua bellezza. Secondo fonti, Wax e Aurora hanno trascorso del tempo insieme a Sharm el-Sheikh e sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi. La pagina Instagram di Webboh ha pubblicato foto che mostrano abbracci e sorrisi tra i due, suggerendo che ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Inoltre, Aurora ha condiviso una storia su Instagram con un letto matrimoniale decorato da un cuore rosso, alimentando ulteriormente i rumors.

Aurora, precedentemente in una relazione con un altro creator, Mura Tolu, e Wax, noto per il suo fascino, non aveva avuto una relazione pubblica recente. Nonostante le voci su un possibile legame con Angelina, Wax ha chiarito di avere solo un’amicizia con lei. La situazione di Angelina, attualmente fidanzata con Antonio Cirigliano, ha anche sollevato interrogativi su una possibile rottura, rendendo il gossip ancora più intrigante.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it