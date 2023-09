Wax, le nuove parole su Angelina hanno spiazzato tutti: “Eravamo forzati”

Il percorso di Wax nella scuola di Amici è stato molto complicato. Il cantante è riuscito a discutere anche con Maria De Filippi (con la quale però ha poi instaurato un bel rapporto), è stato al centro del chiacchieratissimo noce moscata gate ed ha litigato con mezza casetta, ma ha sempre avuto una spalla su cui appoggiarsi, quella di Angelina Mango. I due ragazzi nel talent erano davvero molto vicini, tanto che in molti hanno pensato che tra loro fosse nata una bella storia d’amore. Subito dopo la fine del programma mariano Angelina e l’amico hanno speso delle bellissime parole l’uno per l’altra, rivelando di essere rimasti in contatto.

Adesso però qualcosa è cambiato. Wax in un’intervista rilasciata questa settimana a Radio Deejay nel programma Say Waaad ha rivelato di aver perso i rapporti con Angelina e altri ragazzi della scuola di Amici.

Wax su Angelina: “Quando esci cambia tutto, nella vita reale perdi i rapporti”.

“Il mio rapporto con gli altri e soprattutto con Angelina Mango? Allora, il rapporto con gli altri, vanno fatte delle specificazioni. Quello che c’era lì dentro – e vale anche per Angelina – è diverso. Siamo molto schiacciati, molto forzati a vederci a sentirci e stare insieme. Quasi costretti direi. La nostra è stata una convivenza forzata. Appena esci e vivi un’utopia, comunque appena esci ti rendi conto di molte cose. – ha continuato il cantante a Say Waaad – La convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare attaccato con una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi è comunque lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata. Se abbiamo un gruppo Whatsapp? Sì, ma dopo esco da quel gruppo”.

Le parole del giovane artista hanno spiazzato molte fan che credevano molto nell’amicizia con Angelina nata ad Amici.