Wax: la confessione privata sul “dito” come quella di Tony Effe

Il “dito” di Tony Effe è diventato ormai un tormentone del web e chi non lo conosce significa che non ha mai visto la sua video-intervista al portale MySecretCase. E niente, vi consiglio di recuperarla. L’ha vista anche Gaia che ha confermato di sapere che a Tony piace. “Dito? Ci sta. Tony approva, ho visto. Non personalmente, eh! Ho visto il suo video in cui lo diceva”. E dello stesso parere del trapper è anche Wax. Il cantante di Amici, parlando sempre con i ragazzi di MySecretCase, ha confessato che anche a lui il dito piace e che lo ha sperimentato più volte.

“Quando come e con chi l’ho sperimentato la prima volta? Direi anche quanto! È successo la mia prima volta proprio, proprio la prima volta. Non mi si indur1va il mio pupillo e lei, si vede che era molto esperta nel campo, punto p: la prostata. Quanto? Una falange. Ora chissà cosa si stanno immaginando tutte le persone!”

Wax ha poi confessato di aver fantasticato su Lois e Quagmire dei Griffin e che oltre al dito piacciono pure i piedi, ma solo “quelli da principessa”. “I piedi hanno vita propria, come se stessi parlando con un’altra persona, ma l’importante che abbiano i piedi da principessa“. In realtà a tutte le domande Wax ha risposto affermativamente dimostrando di essere molto open mind e con pochi tabù. Ovviamente nessuna domanda ha riguardato gli inciuci dentro Amici, peccato.

Che lui fosse così ce ne aveva già dato dimostrazione a capodanno quando ha mostrato la scritta sul dietro delle mutande “baby mordimi ancora una volta“. Il video dell’intervista è diventato virale su YouTube e il commento con più like è anche quello più divertente: “Le bimbe di Wax su wattpad hanno trovato pane per i loro denti“.