Wax incontra Belen e le chiede il numero di telefono, la reazione di lei

Wax è senz’altro uno degli alunni di punta di questa edizione di Amici di Maria De Filippi.

Oltre ad essere un bravo cantante è anche muscoloso (gli AAAAAAAHH delle ragazzine in studio ogni volta che lo inquadrano si sprecano); ha litigato con Maria De Filippi ancor prima di entrare; ha offeso Rudy Zerbi; si è fidanzato con la ballerina Claudia e poi si è lasciato dopo un paio di giorni e infine ha confessato di avere una celebrity crush per Belen Rodriguez.

Ovviamente Maria De Filippi alla scoperta della crush di Wax per Belen Rodriguez ha ben pensato di invitare l’argentina in studio per una sorpresa. Il cantante appena l’ha vista è subito schizzato dalla sedia, si è fatto sistemare i capelli dal suo compagni di banco e ha balbettato qualcosa visibilmente emozionato. Insomma, la versione 2022 di Pierino quando vedeva la scollatura della professoressa.

“Mi piaci un sacco” – ha dichiarato Wax a Belen – “Ma posso chiedere il numero di cellulare? Una penna per prendere il numero?“. Ovviamente l’argentina è stata al gioco: “Stefano è geloso. Facciamo così, se divorzio ci penso”. E via di baci e grossi abbracci.

NUOVO VIDEO REACTION VI PREGO WAX È UN MEME #amici22 pic.twitter.com/oJDSpHGn0M — asia (@vibesswithas) November 13, 2022

Wax incontra Belen Rodriguez ad Amici: il video

Purtroppo (per Wax) però, non potrà rivedere Belen Rodriguez nelle prossime settimane. A vincere il diritto di esibirsi alla finale di Tu Si Que Vales è stato infatti Aaron.