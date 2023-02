Wax ha litigato due volte con Maria: la De Filippi spiega i motivi

Durante la prima puntata di Amici 22 Maria De Filippi ha svelato di aver discusso con Wax ai casting. Un’altra lite però c’è stata dopo i fatti del Capodanno Gate. E nella puntata di oggi la conduttrice ha spiegato al cantante come mai se l’è presa con lui.

“Se ti va vorrei affrontare un argomento che ti riguarda. parliamo di questo cavolo di capodanno. Devo iniziare con il dire che tu non eri l’unico coinvolto. E non ti devi sentire l’unico che ha fatto un errore questo è importante. Quindi il peso va diviso equamente e penso che tu l’abbia già portato abbastanza. Adesso basta direi che siamo d’accordo.

Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting io e te abbiamo litigato. Abbiamo litigato anche dopo capodanno e io me la sono presa più con te che con tutti. Ti ho detto di andare in casetta senza guardarti in faccia. Ti voglio dire, che non siamo parenti, però voglio dirti che se me la prendo così, più con te che con altri, è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca. Altrimenti io non discuto proprio e su questo credimi. Io sono fatta così, piuttosto ignoro. Se discuto penso con qualcuno lo faccio perché sono convinta che la discussione possa portare dei frutti. E questi frutti penso che tu li possa dare. Tu non sei abituato che le persone possano credere in te giusto?!”