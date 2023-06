Wax ha chiesto il numero ad una fan: ecco com’è andata a finire

Il mese scorso Wax durante un firma copie ha chiesto il numero di telefono ad una sua fan. La ragazza ha pubblicato i video sul suo canale TikTok. Ospite di un evento di Radio Bruno il cantante ha rivelato che con la fan alla quale ha chiesto il numero è andata a finire bene.

“Sì c’è qual video. E sì ho chiesto il numero. Se è andata a finire bene con questa ragazza? Cosa devo rispondere? Sì. Devo dire di sì, sì dai è andata a finire bene. Adesso sono carico per salire sul palco”.

Mentre chi sperava in una storia con Angelina Mango resterà deluso, il cantante di Anni 70 e la collega solo solo amici: “Il nostro rapporto è di amicizia. A settembre tra noi è nato un bel legame e siamo amici ancora adesso. Mi ha colpito subito il suo modo di pensare. Lei è una ragazza molto intelligente, piena di immaginazione e creatività. Mi ha aiutato in tanti momenti in casetta. Un rapporto nato un passo alla volta e che si è sempre rafforzato“.

Angelina e l’amicizia con Wax e Federica.

“Le amicizie che vorrei portare avanti nel tempo sono quelle con Wax e Federica. Le sto già portando avanti. Quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita. È solo questione di integrare questo mondo con il mondo esterno. Poi in questo periodo stiamo lavorando tutti tanto quindi è anche difficile. Però è importante mantenere una costanza perché poi è facile allontanarsi. Questo mi fa paura. Non ho capito cosa ha fatto scattare questa alchimia tra noi. Forse la complicità, il supporto. Il dire: ‘stiamo insieme e qualsiasi cosa accada io ci sono e viceversa’. Questa è stata la base dei rapporti più belli che ho avuto. Sono rapporti che si basano solo sul supporto”.