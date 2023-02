Wax ha baciato in bocca un compagno durante un fuori onda di Amici

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici non ci hanno regalato solo tre nuove maglie per il serale, ma anche un bacio a stampo inedito di Wax.

Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv e da molti ragazzi che hanno assistito alla registrazione (che si è tenuta agli Studi Elios a Roma ieri, venerdì 17 febbraio); Wax durante una pausa pubblicitaria avrebbe dato un bacio in bocca a Niveo. Niente show ispirato a Rosa Chemical quindi, ma solo un gesto d’affetto fra due amici.

“Durante la pubblicità, per scherzare, Wax e Niveo si sono baciati“, si legge su SGT, notizia confermata anche su Twitter. Pare anche che il cantante non abbia baciato solo Niveo, ma in passato ne abbia dato uno anche Piccolo G.

Al di là di Niveo e Piccolo G, il rosso ad Amici ha stretto una forte amicizia anche con Angelina Mango.

“Alcune situazioni non le avrei neanche affrontate se non ci fosse stata lei, anche in questo periodo. Mi piace la sua presenza, stare con lei, non me ne frega niente dei giudizi delle altre persone. Poi lei è un po’ fuori di testa come me, è una folle”.