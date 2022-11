Wax e Claudia si sono lasciati e la decisione l’ha presa lei: ecco perché

La storia d’amore fra Wax e Claudia ad Amici è durata il tempo di un paio di limoni. I due, infatti, si sono già lasciati. Una storia che non è andata avanti per il mancato interesse da parte di entrambi di cercarsi l’un l’altra.

“Si è creato disagio perché sono cambiate delle cose da me verso di te che a te non piacciono. Tipo ti dò poco affetto? La cosa che ti proporrei è: se vuoi chiuderla qua me lo dici”.

Quando Wax ha pronunciato queste parole Claudia ha colto la palla al balzo per mollarlo (anche se nella sua testa lo aveva già lasciato).

“Ma oltre l’affetto non mi dai niente, neanche una battuta. Penso ‘vuole stare per i fatti suoi’ ma sono passati quattro giorni. Se voglio chiuderla? Ma per me è già chiusa. Nel momento in cui non parliamo e non abbiamo nessun tipo di niente, come se non esistessimo l’uno per l’altra”.

“Io queste cose non le conosco, non so come comportarmi” – ha risposto Wax – “Per me il mio atteggiamento è naturale. Una cosa di te che mi fa stare bene è quando ti guardo. Te lo giuro. Mi dà tanta calma questa cosa. Non l’avevo mai trovata in nessuna. Se poi le cose non sono andate bene, succede, basta”.

Sono convinto che Wax non ci metta molto a trovarsi un’altra fidanzata.