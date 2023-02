Wax e Angelina sempre più uniti: “Mi piace stare con lei”

Il rapporto fra Wax e Angelina ad Amici è sempre più forte e proprio nel daytime di oggi i due hanno avuto modo di confrontarsi con Arisa.

A distanza di una settimana dalla lettera che Angelina ha scritto a Wax (ma che non è mai stata letta in puntata), il cantante – interrogandosi con Arisa – ha detto: “Ma io che cosa le dò ad Angelina? Perché mi vuole bene?“. A questo punto la professoressa ha chiamato la Mango e l’ha tranquillizzato. “Tesoro le persone ti vogliono bene perché sei fatto così, non devi dare niente in cambio. Magari sei tu che le dai un’energia“.

Quando Angelina è arrivata in sala, Arisa le ha chiesto informazioni sul suo rapporto con Wax. E lei, rivolgendosi a lui, ha detto:

“Io Wax ti voglio bene perché non mi sento sola se so che ci sei tu. Anche quando tu stavi dall’altro lato della casa [quando sono stati divisi dopo il Capodanno-Gate, ndr] mi rendevo conto che nonostante fossi concentrata sul lavoro mi mancavi, io sapevo che mi dicevi la verità. Ti stimo, mi piace prendere dal tuo mondo, dalla tua gioia nel fare le cose. Quando sgravi lo capisco, perché anche io sono fatta così. Ci tengo al fatto che tu stia bene”.

Wax: “Senza Angelina alcune situazioni non le avrei sapute affrontare”

“Alcune situazioni non le avrei neanche affrontate se non ci fosse stata lei, anche in questo periodo” – ha risposto Wax – “Mi piace la sua presenza, stare con lei, non me ne frega niente dei giudizi delle altre persone. Poi lei è un po’ fuori di testa come me, è una folle”.

“Il fatto che voi siate amici è bellissimo“, ha chiuso Arisa. Un’amicizia e basta, dato che Angelina è felicemente fidanzata.