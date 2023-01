Wax, Cricca, NDG, Niveo e gli altri: come vanno in classifica i singoli dei cantanti di Amici

Come stanno andando in classifica gli inediti di Wax, Cricca, NDG, Nivo e degli altri cantanti dell’attuale classe di Amici? A rispondere a questa domanda è stato il portale All Music Italia che ha messo gli inediti in due classifiche. Nella prima ci sono quelli che sono stati pubblicati a novembre, nella seconda quelli del girone di gennaio.

In quelli pubblicati a novembre il singolo di Wax risulta quello che ha più ascolti su Spotify (avvantaggiato anche dal fatto che sia stato pubblicato a inizio del mese); seguito da Aaron e Niveo. Fuori dal podio NDG e poi ancora Cricca, Piccolo G e Federica. Per completezza però c’è da ricordare che il singolo Margot di Ascanio è a quota 3.400.564 stream (data di uscita 25 novembre), quindi risulterebbe addirittura primo in classifica.

Wax Turista per sempre 2.668.729 (8 novembre) Aaron Universale 2.108.550 (15 novembre)

Niveo Scarabocchi 1.361.825 (15 novembre)

NDG Fuori 1.011.108 (8 novembre)

Cricca Supereroi 693.286 (22 novembre)

Piccolo G Più mia 666.337 (15 novembre)

Federica Meno sola 549.361 (22 novembre)

Questa, invece, la situazione dei singoli usciti a gennaio: Angelina batte tutti.

Angelina Voglia di vivere 1.129.455 (10 gennaio)

Piccolo G Acquario 650.031 (10 gennaio)

Wax Ballerine e guantoni 610.407 (10 gennaio)

Aaron Baciami e ballami 546.635 (10 gennaio)

Cricca Se mi guardi così 469.548 (17 gennaio)

Federica 26 modi 357.970 (10 gennaio)

Niveo Sui sedili della metro 330.528 (10 gennaio)

NDG Perdonami 268.547 (10 gennaio)

Jore Solo tu 220.098 (17 gennaio)

Questa qua sotto, invece, è la classifica dei cantanti di Amici 22 con più ascoltatori unici mensili su Spotify:

NDG 339.345

Wax 312.389

Angelina Mango 276.475

Aaron 230.378

Cricca 169.404

Piccolo G. 166.743

Niveo 140.898

Federica 121.866

Jore 67.076

Isobel Kinnear, un video di lei e Cricca passato inosservato nel daytime https://t.co/dPozjpI4H3 #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 30, 2023