Wax canta Holy Francisco e commenta il flirt fra Matthew e Mew

Wax è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e anche quest’anno ha deciso di voler farne parte. In un modo o nell’altro.

Lo ha fatto canticchiando la canzone di Holy Francisco dal titolo Tananai e infine commentando il primo flirt della casetta sbocciato fra Matthew e Mew. Ovviamente lo ha fatto a modo suo: con l’emoji della tromba.

“Il mio rapporto con gli altri e soprattutto con Angelina Mango?” – ha detto il cantante a Say Waaad – “Allora, il rapporto con gli altri, vanno fatte delle specificazioni. Quello che c’era lì dentro – e vale anche per Angelina – è diverso. Siamo molto schiacciati, molto forzati a vederci a sentirci e stare insieme. Quasi costretti direi. La nostra è stata una convivenza forzata. Appena esci e vivi un’utopia, comunque appena esci ti rendi conto di molte cose. – ha continuato il cantante a Say Waaad – La convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare attaccato con una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi è comunque lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata. Se abbiamo un gruppo Whatsapp? Sì, ma dopo esco da quel gruppo”.