Wax attacca una giornalista e Aaron interviene: volano brutte parole

Wax oggi pomeriggio è stato uno dei protagonisti dello speciale di Amici che è andato in onda al posto di Uomini & Donne.

Nel corso della puntata i cantanti hanno presentato i loro nuovi inediti e i giornalisti della stampa hanno potuto dire la loro. Wax, nel dettaglio, ha ricevuto alcune critiche dalla giornalista Cristiana Mariani, che già in passato aveva scritto cose poco lusinghiere nei suoi confronti. Nel dettaglio la giornalista di QN ha scritto sul cantante: “Ci provo, sposto la spina dell’antenna, ma è proprio la sua voce ad avere il segnale disturbato”. Parole che non sono affatto piaciute al diretto interessato.

“Vatti a comprare un gelato Cristiana, te lo offro io. Come si fa a scrivere certe cose? Non è oggettiva. […] Io rispetto solo chi mi rispetta. Cristiana io la attacco, – le dò del lei – perché lei attacca me senza dare un peso alle parole. Mi sminuisce e così non va bene. Mi dispiace. Anzi no, non mi dispiace, perché lo penso davvero. Non sono io che devo attaccare l’antenna, è lei che deve attaccare l’antenna per come mette le parole. Così non va bene. Non è oggettività. Non perdo una gara da due settimane!”.