Wawrinka trionfa a Basilea, emozioni agli Swiss Indoors

Al St. Jakobshalle, Stan Wawrinka ha mostrato per più di un’ora il suo talento, riportando alla mente i momenti migliori della sua carriera. Il giocatore svizzero, attualmente classificato al 158° posto ATP, ha vinto contro Miomir Kecmanovic, attualmente numero 52, con un netto 6-1 7-6 (7/3), avanzando così agli ottavi di finale. Il primo set è stato dominato da Wawrinka, mentre nel secondo set ha dovuto affrontare un momento difficile prima di recuperare e portare la frazione al tie-break, dove ha dimostrato grande esperienza e determinazione. Ora, alla sua 18ª partecipazione agli Swiss Indoors, il 40enne affronterà il vincitore della sfida tra Casper Ruud (11) e Quentin Halys (78).

Dall’altro lato, Giovanni Mpetshi Perricard, campione della passata edizione, è stato eliminato al primo turno quest’anno, battuto dalla giovane promessa brasiliana Joao Fonseca (46) con un punteggio di 7-6 (8/6) 6-3, senza concedere alcun break.

Infine, Novak Djokovic, attualmente classificato al 5° posto ATP, ha annunciato attraverso una storia su Instagram che non parteciperà per il secondo anno consecutivo al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Di recente, il serbo si è ritirato dalla finale per il terzo posto del Six Kings Slam contro Taylor Fritz (4).