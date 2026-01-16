9.2 C
Wawrinka inizia addio all’Australian Open

Stan Wawrinka inizia il suo tour di addio dall’Australian Open, dove ha ottenuto una wild card per giocare un’ultima volta a Melbourne. A 40 anni, lo svizzero ha già conquistato il primo dei suoi tre titoli Major nel 2014 a Melbourne. Wawrinka esordirà al primo turno contro Laslo Djere, rivale non proibitivo, ma che già due anni fa è stato in grado di batterlo.

Alla vigilia del torneo, Wawrinka ha spiegato come la decisione di fermarsi sia maturata senza traumi, affermando di essere sereno e in pace con questa scelta. La preparazione al torneo è passata dalla United Cup, dove Wawrinka ha disputato cinque incontri, con una vittoria contro Arthur Rinderknech e quattro sconfitte. Tuttavia, tre di questi incontri sono arrivati al set decisivo, segno che la voglia di lottare c’è ancora.

Wawrinka non si è lanciato in paragoni tra generazioni, affermando di amare guardare le nuove generazioni di tennisti e di aver apprezzato giocare contro Federer, Nadal, Alcaraz e Sinner. Come tifoso del tennis, ritiene che il livello degli ultimi vent’anni sia stato incredibile, citando in particolare il livello di Jannik e Carlos.

