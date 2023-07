STANDARD 100 by OEKO-TEX richiede che ogni componente di un prodotto tessile, inclusi tutti i fili, i bottoni e le finiture, sia testato rispetto ad una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche dannose, regolamentate e non regolamentate, che possono essere dannose per la salute umana. Il processo di valutazione è standardizzato a livello globale, condotto in modo indipendente ed aggiornato almeno una volta all’anno sulla base di nuove informazioni scientifiche o requisiti normativi. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.Materiale: Il nostro piumino è imbottito di non – collodio cottone che è un tipo di microfibra di migliore qualità utilizzata specialmente nel piumino di alto livello, il suo vantaggio è peso leggero ma caldo, inodore.Tessuto: Il tessuto è realizzato in microfibra di 80 gr/mq, morbido e soffice al tatto. Colore bianco. Lavabile in lavatrice con temperatura non superiore al 40 gradi.Misura: Piumino 200×200 cm, misura ideale per il letto da una piazza e mezza 120 x 190 cm.Per via della confezione sotto vuoto, si conglia di stenderlo per 24 ore per farlo diventare vaporoso e gonfio.Offriamo servizi di cambio o restituzione SENZA condizioni entro 30 giorni. Se avete qualsiasi bisogno, non esitate a contattarci, siamo sempre alla vostra disposizione.

45,99 €