Dal marchio

Wavve, marca da Barcelona.

La nostra visione è quella di creare una vita quotidiana migliore per tutte le persone.

Wavve è nato a Barcellona ed è progettato per offrire alla vita il relax e il comfort. Wavve non è solo un marchio tessile, ma un marchio che si preoccupa veramente dei suoi clienti e del mondo in cui vivono. La nostra visione è quella di creare una vita quotidiana migliore per tutte le persone. Attraverso vari sforzi e iniziative, Wavve è un marchio leader nel tessile con oltre milioni di clienti in tutto il mondo.

Scopriamo di più!

Materiale: Il nostro piumino è imbottito di non – collodio cottone che è un tipo di microfibra di migliore qualità utilizzata specialmente nel piumino di alto livello, il suo vantaggio è peso leggero, anallergico e inodore, sicuro da usare anche per persone sensibili e bambini.

Tessuto: Il tessuto è realizzato in microfibra di 80 gr/mq, caldo, morbido e soffice al tatto. Colore bianco. Lavabile in lavatrice con temperatura non superiore al 40 gradi.

Misure varie: 140×200 cm, 155×220 cm, 200×200 cm, 220×240 cm, 240×260 cm. Per via della conferzione sotto vuoto, si conglia di stenderlo per 24 ore per farlo diventare vaporoso e gonfio.

Offriamo servizi di cambio o restituzione SENZA condizioni entro 30 giorni. Se avete qualsiasi bisogno, non esitate a contattarci, siamo sempre alla vostra disposizione.