Dal marchio

Wavve, marca da Barcelona.

La nostra visione è quella di creare una vita quotidiana migliore per tutte le persone.

Wavve è nato a Barcellona ed è progettato per offrire alla vita il relax e il comfort. Wavve non è solo un marchio tessile, ma un marchio che si preoccupa veramente dei suoi clienti e del mondo in cui vivono. La nostra visione è quella di creare una vita quotidiana migliore per tutte le persone. Attraverso vari sforzi e iniziative, Wavve è un marchio leader nel tessile con oltre milioni di clienti in tutto il mondo.

Scopriamo di più!

🌹Alta qualità🌹 La coperta piumino è realizzato al 100% in microfibra 150 gr/mq. L’imbottitura in microfibra è ideale per ottenere robustezza senza perdere morbidezza per il comfort desiderato.

🌹Tessuto🌹Il tessuto è realizzato in microfibra di 80 gr/mq, caldo, morbido e soffice al tatto. Colore bianco. Lavabile in lavatrice con temperatura non superiore al 40 gradi.

🌹Istruzioni per la cura🌹 La trapunta può essere lavata in lavatrice a bassa temperatura (sotto i 40 gradi) e asciugata in asciugatrice. Per conservarla, la trapunta deve essere completamente asciugata e riposta in un luogo ben ventilato.

🌹 Scelta varia 🌹 I piumini estivi sono disponibili nelle misure 140x200cm, 155x220cm, 200x200cm, 220x240cm, 240x260cm. Se hai domande o hai bisogno di maggiori informazioni, non esitare a contattarci.

31,49 €