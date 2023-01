Descrizione prodotto

🦠 Lascia un gradevole profumo, igienizza ed elimina i batteri causa dei cattivi odori. Prodotto privo di sostanze chimiche e di segnali di pericolo.

🧼 FINO A 40 LAVAGGI = 2 MESI DI BUCATO

🧴 Facile da usare: basta un tappo di Wave Perfume inserito direttamente nella vaschetta dell’ammorbidente. La dose può essere aumentata o diminuita a seconda dell’intensità desiderata e del tipo di tessuto da trattare.

♻️ Packaging in PLASTICA 100% RICICLATA

🇮🇹 MADE IN ITALY: Prodotto Formulato e Realizzato in Italia con con materie prime di altissima qualità.

🧺 PROVALO CON IL NOSTRO DETERSIVO IN FOGLI, PER UN BUCATO UNICO.

23,90 €