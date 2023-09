Waterdrop Filtro dell’Acqua di Ricambio Compatibile con Philips® AquaClean® CA6903/10 CA6903/22 CA6903 Filtro Anticalcare, Riduce il Contenuto di Calcare (2)

Dal marchio

Filtraggio efficace: la resina a scambio ionico previene efficacemente l’accumulo di caricare. Inoltre, il carbone attivo di guscio di noce di cocco può assorbire il cloro residuo per migliorare il sapore del caffè (testato da un terzo laboratorio).

Niente calcare: non c’è bisogno di effettuare la decalcificazione della macchina da caffè. Questo filtro per mantenere caffè previene il calcare sostituendo gli ioni calcio e magnesio nell’acqua, estendendo quindi la vita di servizio della macchia di caffè a 3 mesi.

Installazione semplice: si può installare questo filtro senza alcuno strumento. Controllare manuale di istruzioni nella scatola per informazioni dettagliate.

I modelli sostitutivi sono: Macchine da caffè e macchine per caffè espresso con filtro Aqua Clean cartucce CA6903/00, CA6903/01, CA6903/99, CA6903-00, CA6903-01, CA6903-99, CA6903.

16,99 €