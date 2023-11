Waterdrop 10UA-UF Sistema di filtraggio dell’acqua sotto il lavello, i filtrazione dell’acqua ultra da 0,01 micron, riduce cloro, piombo, fluoruro, cattivo gusto e odore, alta capacità 30,000 Liters

Le tue esigenze, la nostra priorità

Perché scegli Waterdrop?

Fondata nel 2015, Waterdrop è cresciuta fino a diventare il marchio più popolare e diversificato nell’industria dei filtri di ricambio. Abbiamo un’impronta globale unica e vendiamo i nostri prodotti in più di 20 paesi in tutto il mondo. Ci impegniamo a fornire un’esperienza sostenibile e leader del settore di purificazione dell’acqua migliorando la qualità dell’acqua e contribuendo a un futuro più sano.

Si prega di notare che questo sistema di filtrazione dell’acqua sottolavello non può ridurre il TDS. Se è necessario ridurre TDS, il sistema Waterdrop RO sarà una scelta eccellente. Per i dettagli, cerca ASIN: B07P1XFYJP.

TDS sta per solidi disciolti totali. È composto da sali inorganici e una piccola quantità di materia organica. Questo filtro non può abbassare il valore TDS perché rimuove le sostanze nocive mantenendo minerali come potassio, calcio, sodio e magnesio, che sono benefici per la salute.

Cosa c’è nella scatola?

· Sistema di filtrazione dell’acqua del sottolavello a goccia d’acqua × 1

· Tubo di ingresso × 1

· Tubo di uscita × 1

·3/8 “–1/2” Convertitore set×1

· Viti autofilettanti × 2

· Nastro in teflon × 1

· Adesivo di perforazione × 1

Filtrazione multistadio innovativa: il sistema di filtraggio dell’acqua Waterdrop Direct Connect Under Sink utilizza un’innovativa filtrazione multistadio. Il sistema riduce efficacemente il cloro, il gusto e l’odore. E può efficacemente ridurre metalli pesanti, iṃpurezza chimica, sedimenti e altre particelle di grandi dimensioni. [1] Testato da laboratorio di terze parti contro lo standard NSF/ANSI 53 può ridurre il piombo. Non c’è più bisogno di acquistare acqua in bottiglia!

Installazione facile: il sistema deve essere collegato solo ad una fornitura di acqua fredda. Con raccordi push-to-connect innovativi, l’intero processo di installazione richiede meno di 3 minuti. Il design twist-and-lock garantisce la possibilità di sostituire il filtro in 3 secondi. Il sistema include un tubo da 3/8″ con un collegamento diretto che si adatta alle valvole standard dell’acqua di alimentazione da 3/8″ sotto i lavandini statunitensi.

Durata di vita ultra lunga: se utilizzato con acqua comunale, ogni filtro ha una durata massima di 12 mesi o 30,000 liters. [2] Pertanto, non dovrai sostituire il filtro quasi tutte le volte che faresti con i filtri dell’acqua del lanciatore e del rubinetto. Per una migliore filtrazione, si consiglia di sostituire il filtro ogni 12 mesi.

Portata rapida e molteplici usi: l’approvvigionamento idrico veloce e stabile fornisce acqua pura che ha il sapore dell’acqua di sorgente. La portata completa testata è di 0,75 gpm a 60 psi. Sviluppato per uso domestico e commerciale, il sistema di filtro dell’acqua sotto lavello può essere installato in cucina, bagno, camper o ufficio per soddisfare le tue esigenze quotidiane di acqua. Con il suo design squisito e le sue piccole dimensioni, è la scelta migliore per un appartamento in affitto.