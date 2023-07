Waterdrop 10UA Sistema di Filtro Acqua, Depuratore Acqua Domestico per sotto Bancone, qualità Alta 30K Litri Sistema di Filtraggio Acqua, Rimuove Il 99% di Piombo, Fluoro, Cloro, Cattivo, 0.5μm

Dal marchio

Waterdrop Under Sink Filter

【Filtrazione multistadio innovativa】 Il sistema di filtrazione dell’acqua sottolavello Waterdrop Direct Connect utilizza un’innovativa filtrazione multistadio. E può ridurre efficacemente cloro, metalli pesanti, impurità chimiche, sedimenti e altre particelle di grandi dimensioni.[2]

【Filtro certificato NSF】 I materiali premium appositamente selezionati sono privi di piombo, che è completamente certificato dalla WQA rispetto allo standard NSF 372.mantiene efficacemente il filtro igienico. Testato secondo gli standard NSF 42, riduce efficacemente il cloro, il sapore e l’odore. Il materiale privo di BPA e piombo garantisce un uso più affidabile dall’interno verso l’esterno.

【Installazione semplice】 Il sistema deve essere collegato solo a una rete di acqua fredda. L’intero processo di installazione richiede meno di 3 minuti. Il design twist-and-lock assicura la possibilità di sostituire il filtro in 3 secondi. Il sistema include un tubo da 3/8″ Il raccordo del convertitore da 3/8″–1/2″ consente di collegare il sistema a linee e rubinetti dell’acqua fredda da 1/2″ e 3/8″.

【Flusso rapido e usi multipli】 L’approvvigionamento idrico veloce e stabile fornisce acqua pura che sa di acqua di sorgente. La portata massima testata è di 9,0 litri/ minuto a 60 psi. Sviluppato per uso domestico e commerciale, il sistema di filtraggio dell’acqua sottolavello può essere installato in cucina, bagno, camper o ufficio per soddisfare le tue esigenze quotidiane di acqua. Con il suo design raffinato e le dimensioni ridotte, è la scelta migliore per un appartamento in affitto.