Water Guard 2 di Xiaomi, il nuovo garande contro le perdite d’acqua

Xiaomi, nota soprattutto per i suoi smartphone, ha ampliato la sua offerta ad altri settori tecnologici, investendo in gadget innovativi per risolvere problemi quotidiani. Tra i loro prodotti, spiccano i robot per la pulizia domestica, gli speaker Bluetooth e le aspirapolveri. Sul sito ufficiale, nella sezione Smart Home, è disponibile un ampio catalogo di articoli per ogni esigenza. Tra i nuovi arrivi c’è un gadget economico che affronta una problematica comune.

Il dispositivo si chiama Water Guard 2 ed è un rilevatore di perdite d’acqua avanzato. Recentemente lanciato, è utile per prevenire danni durante l’inverno. Water Guard 2 utilizza un meccanismo a doppia sonda ad alta precisione per identificare perdite d’acqua in molteplici scenari. Le sonde inferiori attivano un allarme di allagamento con solo 0,5 mm di acqua, permettendo di intervenire tempestivamente.

Le sonde superiori, invece, attivano un allarme anti-schizzo al contatto con gocce o piccole quantità di liquido, rendendolo ideale per aree dove le perdite sono più probabili, come cucine, bagni e scantinati.

La domotica gioca un ruolo chiave, poiché Water Guard 2 può essere collegato a Xiaomi Home per ricevere avvisi in tempo reale. Inoltre, se ci sono altri dispositivi intelligenti in casa, è possibile interrompere l’erogazione dell’acqua non appena viene rilevata una perdita, prevenendo danni maggiori.

Resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP67, Water Guard 2 funziona con una batteria a bottone CR2450 dalla durata media di tre anni. Attualmente è disponibile solo in Cina al prezzo di circa 8 euro. Non si conosce ancora un eventuale lancio globale, che dipenderà dai feedback dei primi utenti.