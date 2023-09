Water Filter Cartridge Brita On TAP 1 pc

BRITA On Tap HF – Cartuccia filtro acqua – Compatibile con sistema di filtrazione BRITA On Tap – 600 litri di acqua filtrata eccellente sapore

Il filtro a carbone attivo riduce le sostanze che alterano il gusto dell’acqua, lo scambiatore ionico riduce i metalli e la membrana a fibra cava filtra le particelle e i batteri del 99,9%Il display mostra lo stato del filtro e ti dice facilmente quando deve essere cambiato / della cartuccia: circa 600 litri / Facile cambio dell’acqua con 3 posizioniFacile installazione BRITA filtro dell’acqua, senza bisogno di attrezzi, è l’alternativa per ridurre il consumo di contenitori in plastica, non è più necessario acquistare acqua in bottiglia!Nota: compatibile con il nuovo sistema On Tap