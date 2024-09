Watch GT 5, D2 e Green Edition: Stile e Innovazione nel Tuo Polso

Durante un evento internazionale a Barcellona, Huawei ha lanciato tre nuovi smartwatch: Watch GT 5, Watch D2 e Watch Ultimate Green Edition.

Il Watch GT 5 rappresenta la quinta generazione della sua linea di successo, combinando eleganza e tecnologia avanzata. Disponibile in edizioni Pro e Standard, ha un design raffinato, autonomia di due settimane e il nuovo sistema TruSense. Supporta sia Android che iOS e presenta due dimensioni di cassa, 42 e 46 millimetri, rendendolo adatto a vari gusti e stili.

Il Watch Ultimate Green Edition è rivolto agli appassionati di golf, con funzionalità avanzate come la modalità Golf Course che offre mappe di oltre 15.000 campi. La ghiera in ceramica nano-tech bicolore evidenzia il design innovativo. Tra le nuove funzionalità, spicca un effetto 3D che aiuta i golfisti a valutare meglio il campo. Inoltre, il dispositivo integra il sistema GNSS a doppia banda per misurazioni precise della distanza e l’intelligenza artificiale per suggerire strategie di gioco. Anche per chi ama l’avventura all’aria aperta, la modalità Spedizione permette di importare percorsi dall’app Huawei Health, ampliando così le funzionalità del dispositivo.

Il Huawei Watch D2 è progettato per il monitoraggio della salute. Con un display da 1,82 pollici, è il primo smartwatch al mondo capace di monitorare la pressione arteriosa con una micro pompa e un airbag integrati nel cinturino. L’algoritmo TruBP garantisce misurazioni accurate, essenziali per chi deve tenere sotto controllo la propria pressione. Inoltre, il D2 esegue analisi ECG per verificare il ritmo cardiaco, misura il livello di ossigeno nel sangue e la temperatura corporea, e offre 70 modalità di allenamento. La batteria dura fino a sette giorni e il dispositivo è compatibile con Android e iOS.

I prezzi per i nuovi modelli sono competitivi: il Watch GT 5 parte da 249 euro, il Watch D2 a 399 euro e l’Ultimate Green Edition a 899 euro. Acquistando il GT 5, gli utenti ricevono tre mesi gratuiti di HUAWEI Health+ e diversi omaggi. I nuovi smartwatch offrono dunque un mix di tecnologia all’avanguardia e funzionalità smart dedicate a diverse esigenze, dal monitoraggio della salute al miglioramento delle performance sportive.