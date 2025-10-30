21.1 C
Washer Midea MF10EW80B 8kg, 1400 RPM, Steam, Classe A

Washer Midea MF10EW80B 8kg, 1400 RPM, Steam, Classe A

Midea MF10EW80B Slim Front Load Washing Machine, 8 kg, 1400 RPM, Class A, Steam, BLDC Motor, Quick Programme, Various Water Temperature, White

Lavatrice Slim a Carica Frontale Midea MF10EW80B

Scopri la praticità e l’efficienza della Lavatrice Slim a Carica Frontale Midea MF10EW80B. Con una capacità di 8 kg e una velocità di centrifuga di 1400 RPM, questo elettrodomestico è ideale per le famiglie moderne che cercano prestazioni elevate e risparmio energetico.

Grazie alla classificazione energetica A, questa lavatrice ti permette di ridurre i costi di elettricità e acqua, risparmiando dal 35% al 40% rispetto alle macchine di classe D.

Vantaggi Pratici della Midea MF10EW80B:

  • Pulizia Avanzata: Il programma Steam Care elimina fino al 99.9% di batteri e odori, rendendo i tuoi indumenti più freschi e privi di pieghe.
  • Programmi Veloci: Puoi lavare carichi leggeri in solo 15 o 45 minuti, ottimizzando il tuo tempo e risparmiando energia.

Per adattarsi a diverse esigenze, puoi scegliere tra quattro temperature di lavaggio (fredda/20°C/40°C/60°C) per trattare al meglio vari tessuti e tipi di macchie.

Con un motore BLDC silenzioso e altamente efficiente, questa lavatrice è progettata per durare. Risparmia fino al 70% di energia e produce il 10.4% di rumore in meno rispetto ai motori tradizionali, garantendo un’esperienza di lavaggio tranquilla.

Non perdere l’opportunità di avere un elettrodomestico che migliora la tua vita quotidiana. Ordina oggi la tua Midea MF10EW80B e trasforma il tuo modo di fare il bucato!

