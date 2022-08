() – Mercoledì 7 settembre al Mise alle ore 15 il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, presiederà il primo tavolo Wartsila. Lo rende noto lo stesso Ministero precisando che al tavolo saranno convocati azienda, parti sociali e Friuli Venezia Giulia.

“Valutiamo positivamente la convocazione del ministro Giorgetti, per il prossimo 7 settembre, per proseguire il confronto sulla vertenza Wartsila. L’incontro dovrà focalizzarsi sul tema della continuità produttiva e occupazionale del sito triestino dopo la decisione della multinazionale di dismettere la produzione di motori”. Lo dichiara in una nota Luca Trevisan, segretario nazionale Fiom-Cgil.

“La manifestazione a Trieste, prevista per sabato prossimo – prosegue – rappresenta in questo senso un’occasione importante per allargare il sostegno della città alla lotta dei lavoratori Wartsila, diretti e degli appalti, a dimostrazione che per il territorio è inaccettabile la chiusura di un’attività industriale sostenibile e parte integrante dell’economia del Paese e della città”.