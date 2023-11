WarioWare: Move It! per Switch, la recensione

**WarioWare: Move It!**: Il Nuovo Gioiello di Nintendo

Dopo il successo di WarioWare: Get it Together! nel 2021, una delle serie più bizzarre e divertenti di Nintendo torna su Switch. L’esperienza, pensata in primis per un divertimento multiplayer, è una manna per chi ama organizzare party a base di videogiochi, ma in quelche modo riesce a divertire persino in single player. Sebbene la trama non sia il cuore pulsante del gioco, offre momenti divertenti, specialmente con Wario che questa volta regala risate piuttosto che essere al centro dell’attenzione. Il cuore di questo titolo risiede nei minigiochi: ce ne sono più di 200 differenti, divisi in 20 categorie differenti. Questi scenari richiedono abilità diverse nell’utilizzo dei Joy-Con per superare le prove, e in questo particolare capitolo sarà spesso necessario assumere fisicamente le pose più assurde per riuscire a sbaragliare gli avversari in multiplayer o battere i propri record da soli. Un limite è nel fatto che ogni singolo giocatore avrà bisogno di una coppia di Joy-Con per giocare, e non è detto che questo sia lo scenario più verosimile quando si ha una sola Switch a disposizione.

I minigiochi sono folli e divertentissimi, e attingono dall’universo Nintendo e dalla cultura pop in genere. Potreste ritrovarti ad aiutare Biancaneve a raggiungere il bagno dopo aver mangiato una mela avvelenata, o a saltare come una rana (letteralmente) verso la vostra meta. Il gioco mette i giocatori in situazioni buffe, costringendoli ad adottare posizioni singolari, interagendo con i controller nelle maniere più disparate: ci sono persino dei momenti in cui dovrete lasciar andare i controller per superare certi giochi, o posizionarli a terra per muovervi intorno a loro. Perfetto per le serate tra amici, ma adatto anche per partite veloci in solitaria, WarioWare: Move It! ha probabilmente un solo difetto ben visibile: il prezzo che, fissato a 49,90 euro, è di poco inferiore al costo pieno di un tripla A su Switch. è perfetto per le serate tra amici, ma è altrettanto avvincente quando si gioca da soli, almeno per una mezz’ora. Per il resto, Wario Ware è ancora una volta uno dei party game più riusciti della scuderia Nintendo, migliore sotto tutti i punti di vista rispetto al capitolo precedente.

Formato: Switch Editore: Nintendo Sviluppatore: Nintendo, Intelligent Systems Voto: 9/10