Il linguaggio dei segni non è usato solo dai telegiornali o dagli eventi ufficiali, ma anche da alcune manifestazioni canore come concerti e concorsi. Mi viene in mente ad esempio il Festival di Sanremo, che su RaiPlay ha realizzato proprio tutte le puntata in LIS.

Una scelta inclusiva e che merita solo un applauso. Ad adottarla è stata anche Cardi B durante il suo concerto al Lollapalooza di Chicago dove l’interprete, Kelly Kurdi, è stata chiamata a ‘tradurre’ nel linguaggio dei segni la hit WAP, piena zeppa di parolacce e riferimenti sessuali espliciti.

WAP nel linguaggio dei segni, ecco il video

Quando l’interprete è stata chiamata a ‘tradurre’ frasi come “non voglio sputare voglio ingoiare e voglio soffocare” il risultato è stato questo:

Il video su TikTok è diventato immediatamente virale e la stessa interprete ha deciso di rispondere su Instagram.