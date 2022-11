Wanna Marchi in lacrime nel backstage di Belve, interviene Stefania Nobile

Francesca Fagnani è tornata con il botto e per la prima puntata di Belve ha intervistato la vera regina delle televendite, Wanna Marchi. Ad intervista finita sono andate in onda delle immagini del backstage, dove si sente l’ospite che dice alla conduttrice che l’avevano messa in guardia da lei: “A me piacerebbe che intervistasse anche mia figlia. […] Mi hanno detto subito che lei è talmente cattiva. Lo dicono tutti che lei è cattiva, una cosa pazzesca“. Subito dopo c’è ingresso in scena di Stefania Nobile che rivolgendosi alla Fagnani dice: “Sei un po’ pesante, un po è“.

E a questo punto direi che l’intervista a Stefania è doverosa, un secondo round delle ‘Wanne’ la Fagnani ce lo deve regalare.

Intervista impeccabile stasera quella di @francescafagnan a Wanna Marchi con un botta e risposta che ti lascia con il fiato sospeso. Televisivamente credo sia una delle più avvincenti viste finora #Belve pic.twitter.com/NrPwWSQL80 — Jonathan✌🏻 (@jonathanzacconi) November 1, 2022

STEFANIA NOBILE CHE ENTRA IN STUDIO PER PRENDERE A CAPELLI LA FAGNANI ✈️#Belve pic.twitter.com/NODTkWgut9 — Boomerissima 💣 (@Boomerissima) November 2, 2022

Le lacrime di Wanna Marchi a Belve: “Lui era straordinario”.

Wanna Marchi lo scorso agosto ha perso una delle persone più importanti della sua vita. La donna ha annunciato su Instagram la scomparsa del compagno, Francesco Campana: “Amore mio, mi hai regalato 35 anni di amore, spensieratezza e allegria ma tutto questo continuerà a esistere nel mio cuore fino al giorno in cui ci ritroveremo. Grazie amore mio ed è bello che tutti di te dicano ‘una persona per bene’, fai buon viaggio“.

E dietro le quinte di Belve Wanna Marchi ha parlato proprio del suo Francesco e nel farlo si è commossa: “Lui era un uomo straordinario. L’unico uomo vero che Dio ha creato l’ho avuto“.

Francesca Fagnani che non è assolutamente algida come molti la descrivono, si è avvicinata alla sua ospite ed è sembrata toccata dalle lacrime della Marchi: “Mi dispiace, ho saputo che lei l’ha perso da poco“.



“Nessuno bravo come me a vendere”.

“Non ho avuto tanto l’ossessione per i soldi. Io volevo superare tutti ed essere la prima e lo sono sempre stata. Se c’è stata uno più bravo di me nel vendere? Assolutamente mai non ci sono stati altri come me in televisione. Se mi sento una diva? Assolutamente no! Chi si sente diva è una fallita e io non mi sento tale”.