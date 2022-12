Wanna Marchi e Stefania Nobile, ospitata saltata dalla Venier: “Cosa ha detto al telefono. Rimaste malissimo”

Reduci dal grande successo della loro docuserie su Netflix, Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno ricevuto decine di inviti in tv, sia in Italia che all’estero. Molte delle ospitate però sono saltate, con delle scuse improbabili. A svelarlo sono state le due regine delle televendite durante un’intervista rilasciata a Casa Pipol. Nello specifico Stefania ha rivelato che Mara Venier aveva invitato lei e sua madre a Domenica In, ma poi ha dovuto annullare l’invito.



“Qual è il problema di ospitate che saltano? Loro si trincerano dietro a delle scuse tipo carichi pendenti. Ci avevano invitato in un programma. Poi abbiamo chiamato per capire quando, dove e come, ma ci hanno detto che dovevano declinare l’invito perché noi avevamo delle situazioni penali in corso, dei procedimenti. Il nostro avvocato quindi ha richiesto una verifica e non ci sono carichi pendenti. Questo è ufficiale. La magistratura ha accertato che non abbiamo nulla! Il nostro problema è il famoso ‘fine pena mai’. Per noi è stato applicato l’ergastolo bianco, quello che non finisce mai. Però troveremo qualche personaggio coraggioso che ci darà un programma. Anche se ci ha già dato spazio il colosso mondiale Netflix. Stiamo ricevendo inviti da tutto il mondo, invece in Italia succede questo. Eppure io in Rai ho visto tutti, anche il figlio di un mafioso.

Quante ospitate ci hanno cancellato per questi finti motivi? Parecchie. Una in particolare, per cui ci sono rimasta male, per Mara Venier, ci sono restata malissimo. – ha continuato la figlia di Wanna Marchi – In primis perché la conosciamo bene. Nessuno meglio di lei sa che persone siamo. Ci conosce e ci ha frequentato tanto. Lasciamo l’amicizia fuori. Mi ha chiamato lei personalmente. Era mancato mio papà da poco. Abbiamo pianto insieme, mi ha detto ‘mi dispiace tanto Stefania, dai un bacio alla mamma e parleremo di tuo papà. Faremo sentire agli italiani una parte di voi che non conoscono’. Non puoi dopo trincerarti dietro a ‘la Rai sai è controllata perché la Zanicchi a Ballando ha detto tr**a’. E cosa c’entra? Ho per caso insultato io qualcuno?”.