Wanna e Stefania senza peli sulla lingua sui ‘conduttori falsi’: “Lei è la più innocua!”

Dopo il progetto che è valso loro un Guinness World Record, la serie Netflix e l’ospitata a Belve, Wanna Marchi e Stefania Nobile sono tornate con un’ospitata nel podcast Gurulandia. Le due regine delle televendite hanno parlato di tutto, dai loro programmi tv, all’esperienza in carcere, fino alle ospitate televisive degli ultimi anni.

“Sono andata in tv, ma per soldi, solo per quello. Lì non esce la verità. Non la puoi dire la verità. Non chiediamo mai le domande prima però. Tanto sono sempre le stesse. – ha dichiarato Stefania – La più grossa truffa è quella delle ospitate televisive. Ti chiamano ‘venite ospiti? Non parliamo mai del processo, noi vogliamo fare domande particolari e nuove’. Ti chiudono in uno stanzino… questo lo fa Barbara d’Urso, Massimo Giletti, tutti lo fanno, dal primo all’ultimo. Noi però lo sappiamo già, basta che sia alto il cachet. Tanto poi le domande sono sempre quelle. Poi ti dicono ‘ma voi non avete chiesto mai scusa, dovete chiedere perdono’. Ti chiudono in un salottino, ne dicono di tutti i colori e poi ti fanno entrare. Loro però sono contenti, si sentono furbi, noi li facciamo sentire furbi, arriva un bel bonifico e a noi sta bene così”.