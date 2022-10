Wanda sulla bara del padroncino: la reazione del cane è toccante

Dopo la scomparsa del suo padroncino il video della reazione del cane Wanda di fronte alla sua bara commuove gli utenti in rete.

“Non ho potuto fare a meno di piangere“, ha confessato un utente subito dopo aver visualizzato il breve ma toccante filmato postato su Tik Tok da @irenealexandracayetano, lo scorso 29 settembre dalla Spagna, in seguito all’improvvisa scomparsa del suo bambino. La madre del giovane defunto si trova di fronte a lla bara del ragazzo e al fianco di Wanda, la sua cagnolina, che sembra – nel corso della triste occasione – non voler più lasciare andare il suo padroncino.

Wanda, il cane sulla bara del suo padroncino scomparso: la reazione è toccante – VIDEO

Il commovente video è apparso sulla piattaforma social a distanza di pochi giorni dalla morte del giovane Jimmy, e con cui Irene – la sua mamma, provata dal dolore a causa della sua prematura ripartita – ha voluto omaggiarlo insieme alla sua dolce compagna di vita a quattro zampe. La pelossetta ora dimostra di avvertire già tutta la sua mancanza.

Potrebbe interessarti anche >>> Una nuova vita per Dempsey, il cane anziano trova famiglia

Tra le lacrime dei presenti in sottofondo il filmato mostra la tenera Wanda, dal manto grigio, in uno stato di agitazione e spaesamento. La cagnolina infatti si avvicina alla bara del suo padroncino e dimostra di non volersi allontanare da essa.

“Gli manca molto“, ha raccontato Irene sul suo profilo di Tik Tok, condividendo con gli utenti anche alcune fotografie che ritraggono il giovane Jimmy.

@irenealexandracayetano♬ sonido original – $ irene😋 $

Infine la donna – osservando la cagnolina soffrire nel vano tentativo di rivedere il suo padroncino – cerca di allontanare Wanda dalla bara, nonostante resti evidente – agli occhi degli utenti di Tik Tok – la difficoltà di intraprendere tale gesto di distanziamento da parte della donna che ben conosceva il loro forte legame.

Potrebbe interessarti anche >>> Razzo stermina la sua famiglia, il cane Krym li aspetta tra le macerie – VIDEO

Il filmato con il cucciolo che resta fedele al suo padrone, anche oltre, la morte ha ricevuto – in soli quattro giorni dalla sua pubblicazione in rete – oltre 2,2 milioni di apprezzamenti e circa 37mila condivisioni. Tra i commenti rilasciati in seguito si evince moltissima solidarietà. “Forza per la famiglia“.