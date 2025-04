Wanda Nara su OnlyFans: Scopri il Motivo Dietro la Scelta

Wanda Nara ha aperto un canale su Only Fans come reazione alla decisione del tribunale argentino di sospendere i suoi profili social per 30 giorni. Questa decisione è stata motivata dal comportamento di Wanda che, secondo il tribunale, avrebbe violato i diritti dei minori non consentendo alle figlie di partecipare a un evento con il padre, Mauro Icardi. Nonostante la controversia legale, Wanda ha espresso il suo disaccordo creando un profilo su Only Fans, dove ha invitato i suoi follower a seguirla in produzioni più audaci.

In un post su Instagram, ha commentato che la sua presenza su Only Fans sarebbe un’alternativa se i suoi conti social venissero chiusi: “Ciao… non sono Wanda, sono la BADBITCH qui, punto”. Il suo account ha rapidamente guadagnato attenzione, tanto da andare in tilt in pochi minuti, il che ha suscitato entusiasmo in Wanda.

Oltre all’apertura su Only Fans, Wanda Nara è pronta a tornare in televisione partecipando allo spin-off “Sognando Ballando con le Stelle”, in onda dal 9 maggio su Raiuno. La sua partecipazione è significativa, considerando che nel 2023 ha trionfato a “Ballando con le Stelle” mentre affrontava una battaglia contro la leucemia. Questo nuovo impegno televisivo potrebbe rivelarsi utile per superare il difficile momento della separazione da Icardi. Al momento non è chiaro se i suoi cinque figli saranno con lei in Italia o resteranno in Argentina, ma Wanda si mostra sempre determinata e grintosa, pronta ad affrontare le sfide che la vita le presenta.